Любые костры в псковских лесах будут запрещены с 1 апреля
Любые костры в псковских лесах будут запрещены с 1 апреля, предупредил руководитель Псковского противопожарного лесного центра Олег Черней на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 26 марта.
Именно с этой даты, по прогнозам, в Псковской области начнётся пожароопасный сезон.
«В лесу, в лесном фонде, когда введён пожароопасный период, разводить огонь категорически запрещено, даже если вы арендатор участка», – напомнил Олег Черней.
Особенно опасны костры и, как следствие, пожары в молодых хвойных лесах, подчеркнул гость медиацентра. «У нас был случай, когда 50 гектаров такого леса сгорели за 15 минут. Плюс ко всему такие пожары связаны с выделением большого количества тепла», – рассказал специалист.
В случае обнаружения пожара в лесу необходимо позвонить по телефону 112, а потом, если это не угрожает жизни, попытаться предотвратить распространение огня, заключил Олег Черней.
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