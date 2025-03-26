Любые костры в псковских лесах будут запрещены с 1 апреля

13:36, 26 марта 2025, ПАИ

Любые костры в псковских лесах будут запрещены с 1 апреля, предупредил руководитель Псковского противопожарного лесного центра Олег Черней на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 26 марта.

Именно с этой даты, по прогнозам, в Псковской области начнётся пожароопасный сезон.

«В лесу, в лесном фонде, когда введён пожароопасный период, разводить огонь категорически запрещено, даже если вы арендатор участка», – напомнил Олег Черней.

Особенно опасны костры и, как следствие, пожары в молодых хвойных лесах, подчеркнул гость медиацентра. «У нас был случай, когда 50 гектаров такого леса сгорели за 15 минут. Плюс ко всему такие пожары связаны с выделением большого количества тепла», – рассказал специалист.

В случае обнаружения пожара в лесу необходимо позвонить по телефону 112, а потом, если это не угрожает жизни, попытаться предотвратить распространение огня, заключил Олег Черней.