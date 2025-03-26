Отчёт Счётной палаты и назначение руководителя контрольного органа рассмотрел бюджетный комитет Собрания

13:52, 26 марта 2025, ПАИ

Заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике под председательством вице-спикера Александра Братчикова прошло в Псковском областном Собрании депутатов накануне мартовской сессии, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания.

Сразу два вопроса повестки комитета касались Счётной палаты Псковской области. Депутаты рассмотрели отчёт о деятельности органа финансового контроля. Согласно законодательству, Счётная палата ежегодно представляет в Собрание информацию о проведённых проверках и их результатах. В 2024 году аудиторы провели 112 контрольных мероприятий. Объём проверенных бюджетных средств превысил 128 млрд рублей. Выявлено 569 нарушений на 129 млн рублей, что составляет 0,1 % от общего объёма проверенных средств. Большая часть выявленных нарушений устранена.

Отчёт Счётной палаты Псковской области за 2024 год депутатский корпус рассмотрит на сессии.

Вопрос о назначении руководителя регионального органа финансового контроля представил коллегам Александр Братчиков. Он напомнил, что на прошлой сессии полномочия Марины Хохловой были прекращены в связи с окончанием пятилетнего срока, установленного для пребывания на этом посту. Председатель комитета проинформировал, что Счётная палата РФ рассмотрела обращение областного Собрания депутатов с просьбой дать заключение о соответствии кандидатуры Марины Хохловой на должность председателя Счётной палаты.

«По итогам заседания квалификационной комиссии Счётной палаты РФ принято решение о соответствии кандидатуры Хохловой Марины Николаевны квалификационным требованиям», – зачитал вице-спикер ответ председателя российской Счётной палаты Бориса Ковальчука.

Тайное голосование по назначению Марины Хохловой на должность председателя Счётной палаты Псковской области состоится на 43-й сессии областного Собрания.

В ходе заседания комитета депутаты согласовали изменения текущего бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования. Как пояснила руководитель фонда Валентина Альбова, это ежегодная процедура, связанная с уточнением доходов и возвратом остатков средств прошлого года. Увеличение доходной части фонда составит около 4,2 млн рублей. С учётом вносимых изменений доходы бюджета территориального ФОМС на 2025 год предлагается утвердить в сумме 12 млрд 715 млн 401,8 тысячи рублей, расходы – 13 млрд 22 млн 503,2 тысячи рублей.

Члены бюджетного комитета единогласно поддержали инициативу региональной Общественной палаты о присвоении председателю Собрания Александру Котову звания «Почётный гражданин Псковской области». Этот вопрос включён в повестку всех парламентских комитетов.