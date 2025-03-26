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36 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей

36 единиц оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Оружие», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

В Псковской области провели более 200 проверок условий хранения оружия. За нарушения гражданами установленных сроков продления разрешений на оружие и нарушения правил хранения оружия составили 18 административных протоколов.

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии. Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.

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