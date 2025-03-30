Участие в «Героях земли Псковской» не предполагает увольнения из армии после окончания программы – сенатор

09:57, 30 марта 2025, ПАИ

Участие, прохождение и успешное окончание региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» не предполагает увольнения действующих военнослужащих из рядов вооружённых сил, отметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор Алексей Наумец в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM)

«Прохождение программы «Герои земли Псковской», так же как и федеральной программы «Время Героев», не предусматривает того, что военнослужащий обязательно должен быть уволен из рядов вооружённых сил и сразу идти на гражданку. Но есть истории, когда да, увидели потенциал в человеке, назначили на высшие должности – у них приостановлена была военная служба, кто-то уволен из рядов вооружённых сил. Но это на федеральном уровне», – пояснил сенатор.

«На региональном уровне выпускник программы однозначно уже будет зачислен в кадровый резерв. Завершив службу, проявив себя, сможет претендовать на кадровые предложения. Но сам человек должен «упереться», учиться и проявить себя, впитывать знания как губка. Если есть потенциал – человека обязательно заметят. Но вопроса, что он закончил программу – и теперь всё, увольняйте из вооружённых сил, нет, так система не работает», – отметил Алексей Наумец.

Приём заявок на участие в программе для участников и ветеранов СВО «Герои земли Псковской» продолжается до 31 марта 2025 года. Заявки можно направить через портал герои.псков.рф.

Программа «Герои земли Псковской» была анонсирована губернатором Михаилом Ведерниковым, который возглавил общественный совет программы. В состав совета, в частности, также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии Правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.