Молодёжный кадровый центр Псковской области провёл встречу с коллегами из ЛНР

17:12, 26 марта 2025, ПАИ

Молодёжный кадровый центр (МКЦ) Псковской области провёл встречу с коллегами из Луганской Народной Республики, сообщили ПАИ в областном центре занятости населения.

В формате видео-конференц-связи участники обсудили практику создания и работы Молодёжного кадрового центра на территории региона.

Руководитель Молодёжного кадрового центра Псковской области Максим Ермолин познакомил коллег с этапами выстраивания работы с целевой аудиторией, рассказал о сегментации молодёжи на возрастные категории, об использовании современных сервисов для анализа спроса, интересов, сложностей и обратной связи.

Спикер также поделился с коллегами из ЛНР практикой проекта «От мечты до карьеры один шаг», где работодатель взаимодействует со студентами, которые обучаются навыкам его сферы деятельности. Максим Ермолин рассказал о проведении в Псковской области ярмарок трудоустройства для разных категорий молодёжи и реализации собственных познавательных проектов, которые через игровой формат помогают научиться выстраивать личную траекторию трудоустройства.

Коллег из ЛНР интересовало взаимодействие с молодёжными организациями и образовательными учреждениями, интеграция работы МКЦ в молодёжную среду, работа с подростками, находящимися в сложной жизненной ситуации, сельскими школами, выстраивание отношений с партнёрами и работа на областных площадках, молодёжные и семейные форумы, лагеря, конференции.

Было принято решение адаптировать практику карточной игры «Кадры» на территории ЛНР. Молодёжный кадровый центр Псковской области окажет содействие в создании активностей для гостей тематических форумов на территории республики. Кроме того, договорились в будущем организовать совместное мероприятие.