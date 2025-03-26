Неуплата алиментов обернулась для жительницы Порхова обязательными работами и административным арестом

20:17, 26 марта 2025, ПАИ

48-летняя женщина не выплачивала алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Женщина нигде не работала, денежных средств на счетах не имела. Сумма задолженности на содержание её 11-летней дочери составила более 250 тысяч рублей, сообщили ПАИ в УФССП России по Псковской области.

В связи с тем что должница не являлась на приём по повесткам, было принято решение о принудительном приводе. Сотрудник службы судебных приставов прибыл по указанному адресу, женщина в этот момент находилась дома. Её доставили в отделение судебных приставов, где был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей).

Суд назначил женщине 20 часов обязательных работ.

Кроме того, за неуплату штрафа в установленный срок женщина была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Судья учёл отягчающие обстоятельства, в частности то, что гражданка уже привлекалась к ответственности, и назначил ей административный арест сроком на пять суток.