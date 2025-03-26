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Общество

Рысь вблизи сфотографировали очевидцы в Усвятском районе

Рысь вблизи сфотографировали очевидцы в Усвятском районе. Фотографию в редакцию газеты «Новая жизнь» прислала читательница Светлана Васина.

Фото здесь и далее: Светлана Васина

«Встречи с лесными жителями всегда завораживают. Столько в них красоты, грациозности и величия! Фотографиями лесной красавицы поделилась Светлана Васина. Снимали её из окна автомобиля, ведь близкий контакт с рысью опасен. Милашка или милаш, по-видимому, обходил(а) владения. Дав себя сфотографировать, рысь отправилась по своим делам», – пишет районная газета.

Ранее сообщалось, что северное сияние сфотографировали в небе над Великими Луками.

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