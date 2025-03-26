Рысь вблизи сфотографировали очевидцы в Усвятском районе
Рысь вблизи сфотографировали очевидцы в Усвятском районе. Фотографию в редакцию газеты «Новая жизнь» прислала читательница Светлана Васина.
«Встречи с лесными жителями всегда завораживают. Столько в них красоты, грациозности и величия! Фотографиями лесной красавицы поделилась Светлана Васина. Снимали её из окна автомобиля, ведь близкий контакт с рысью опасен. Милашка или милаш, по-видимому, обходил(а) владения. Дав себя сфотографировать, рысь отправилась по своим делам», – пишет районная газета.
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