Северное сияние сфотографировали в небе над Великими Луками
Прямо сейчас в небе над Великими Луками наблюдается северное сияние, пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».
Напомним, что северное сияние – атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.
Ранее сообщалось, что до +11 градусов прогнозируют в Псковской области 22 марта.
Итоги акции «Я и пожарная безопасность» среди четвероклассников подвели в Псковской области
Жительнице Дедовичского района Александре Ивановой вручили юбилейную медаль «80 лет Победы»
Загадка медали разгадана наполовину: разыскиваются родственники себежанина Ильи Дмитриева