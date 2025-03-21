Северное сияние сфотографировали в небе над Великими Луками

23:09, 21 марта 2025, ПАИ

Прямо сейчас в небе над Великими Луками наблюдается северное сияние, пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».

Напомним, что северное сияние – атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

Ранее сообщалось, что до +11 градусов прогнозируют в Псковской области 22 марта.