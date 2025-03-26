​Волонтёры Себежской средней школы приводят в порядок территории возле воинских захоронений

20:59, 26 марта 2025, ПАИ

Советник директора по воспитанию Светлана Кортенко с представителями школьного волонтёрского отряда «Содружество добрых сердец» и главой сельского поселения «Себежское» Виктором Егоровым провели уборку территорий возле памятников погибшим в Великой Отечественной войне на территории Себежского района. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Ребята и взрослые граблями почистили прилегающую территорию от мусора и грязи после зимнего периода, выпололи сорняки, почистили клумбы с цветами от сухой травы, собрали мусор и оказали помощь по наполнению платформы память60.псков.рф для работы над оцифровкой сведений о воинских захоронениях.

«Благоустройство памятных мест – это та малая часть наших дел, с помощью которых мы выражаем свою благодарность всем тем, кто отдал свою жизнь ради нас, ради мирного неба над головой. И наша главная задача – как можно дольше пронести эту память», – отметила Светлана Кортенко.

Ранее сообщалось, что работы для газификации нового Вечного огня выполнили в Локне.