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Общество

Работы для газификации нового Вечного огня выполнили в Локне

Газопровод протяженностью 95 метров для газификации нового Вечного огня на центральном братском захоронении в Локне построили специалисты «Газпром газораспределение Псков», сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее предоставили в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков»

Работы выполняли методом горизонтально-наклонного бурения для подведения газопровода к месту размещения Вечного огня с минимальным нарушением благоустройства. По завершении работ по реконструкции центрального братского захоронения установят необходимое газогорелочное устройство и звезду.

В рамках работ по созданию нового Вечного огня специалистам газовой компании необходимо выполнить техническую часть проекта, а муниципалитету подготовить центральное братское захоронение к Дню Победы.

Напомним, что на Локнянской земле совершил свой легендарный подвиг Герой Советского Союза Александр Матросов. На мемориале упокоены 158 воинов и партизан. Их имена высечены на памятных гранитных плитах.

Добавим, что ещё один новый Вечный огонь появится в деревне Ершово Псковского района. Подробнее читайте здесь.

Отметим, что Псковская область активно готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. В общей сложности запланировано провести более 800 мероприятий.

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