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Фейхоа, папайя и кофейное дерево: выставка «Цветы и творчество – состояние души» открылась в Пскове

Выставка «Цветы и творчество – состояние души» открылась в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

  • Выставка «Цветы и творчество – состояние души» открылась в Пскове
    Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова
  • Выставка «Цветы и творчество – состояние души» открылась в Пскове
    Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова
  • Выставка «Цветы и творчество – состояние души» открылась в Пскове
    Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова
  • Выставка «Цветы и творчество – состояние души» открылась в Пскове
    Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова
  • Выставка «Цветы и творчество – состояние души» открылась в Пскове
    Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова
  • Выставка «Цветы и творчество – состояние души» открылась в Пскове
    Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова
  • Выставка «Цветы и творчество – состояние души» открылась в Пскове
    Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова
  • Выставка «Цветы и творчество – состояние души» открылась в Пскове
    Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова

На выставке представлены растения, выращенные участницами клуба «Гармония». В экспозиции комнатные растения, картины цветовода-художника, расписные пасхальные яйца, вязаные изделия, макраме, декупаж, произведения из бисера – всё это представлено в помещении отдела технико-экономической и сельскохозяйственной литературы.

«Клуб комнатного и садового цветоводства «Гармония» работает уже 22 года, и чем только не занимались прекрасные участницы за это время. Печатались в журналах, заводили знакомства с клубами из разных городов, поддерживали и продолжают поддерживать псковских цветоводов. Если вы думаете, что в Пскове нельзя вырастить лимоны, фейхоа, папайи и кофейное дерево, то вы глубоко ошибаетесь.Участницы клуба «Гармония» прекрасно с этим справляются. Они уже вырастили и попробовали собственную фейхоа, угощались кофе с кофейного дерева, лакомились цитрусами и выращенными своими руками плодами пассифлоры и папайи», – отметили сотрудники библиотеки.

На выставке можно увидеть разнообразие комнатных растений: герань, бальзамины, фикусы, розы и гортензии.

К каждому занятию клуба готовится выставка книг из фонда отдела технико-экономической и сельскохозяйственной литературы, добавили в библиотеке.

Выставка будет работать на протяжении двух недель.

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