Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Преодолевая барьеры: мастер-класс по оказанию помощи людям с инвалидностью прошёл в Пскове

Студенты ПсковГУ приняли участие в мастер-классе, посвящённом оказанию помощи людям с инвалидностью. Мероприятие прошло по проекту «Преодолевая барьеры», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

На встрече участники рассмотрели вопросы понимания инвалидности, использования технических средств реабилитации, а также оказания помощи в преодолении архитектурных барьеров.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялась презентация инновационного оборудования для самостоятельного преодоления различного рода барьеров, в том числе в многоквартирных домах и учреждениях, не имеющих доступности для людей с инвалидностью.

Отметим, социальный проект «Преодолевая барьеры» осуществляется при поддержке правительства Псковской области и Фонда президентских грантов. Проект направлен на создание условий для улучшения качества жизни проживающих в Пскове инвалидов и ветеранов СВО, которые имеют нарушения опорно-двигательного аппарата.

Ранее сообщалось, что амбулифт появился в псковском аэропорту.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 марта 2025

Преодолевая барьеры: мастер-класс по оказанию помощи людям с инвалидностью прошёл в Пскове
26 марта 2025

Путёвку в международный детский лагерь «Артек» выиграла себежская школьница
26 марта 2025

Фейхоа, папайя и кофейное дерево: выставка «Цветы и творчество – состояние души» открылась в Пскове
26 марта 2025

Вековой юбилей отметила труженица тыла Мария Алексеева из Порховского района
26 марта 2025

​Волонтёры Себежской средней школы приводят в порядок территории возле воинских захоронений
26 марта 2025

Рысь вблизи сфотографировали очевидцы в Усвятском районе
26 марта 2025

Диспансеризация будет доступна в поликлинике на Сиреневом бульваре в Пскове с апреля
26 марта 2025

Проблемы ведения государственного лесного реестра обсудили в Псковском областном Собрании

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...