Преодолевая барьеры: мастер-класс по оказанию помощи людям с инвалидностью прошёл в Пскове

22:33, 26 марта 2025, ПАИ

Студенты ПсковГУ приняли участие в мастер-классе, посвящённом оказанию помощи людям с инвалидностью. Мероприятие прошло по проекту «Преодолевая барьеры», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

На встрече участники рассмотрели вопросы понимания инвалидности, использования технических средств реабилитации, а также оказания помощи в преодолении архитектурных барьеров.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялась презентация инновационного оборудования для самостоятельного преодоления различного рода барьеров, в том числе в многоквартирных домах и учреждениях, не имеющих доступности для людей с инвалидностью.

Отметим, социальный проект «Преодолевая барьеры» осуществляется при поддержке правительства Псковской области и Фонда президентских грантов. Проект направлен на создание условий для улучшения качества жизни проживающих в Пскове инвалидов и ветеранов СВО, которые имеют нарушения опорно-двигательного аппарата.

Ранее сообщалось, что амбулифт появился в псковском аэропорту.