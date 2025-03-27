Обхаживать домашних животных советует сегодня народный календарь
Память святого Венедикта Нурсийского отмечается сегодня, 27 марта, пишет calend.ru.
В этот день на Руси обхаживали домашних животных. Их выводили во двор, скребли и чистили, так как в это время у скота начиналась линька.
«На Скотника не ленись – скотинке поклонись», «Корова на дворе – харч на столе», «Скотину водить – не разиня рот ходить», «Свинья – копилка: что в нее положишь, то и возьмешь», – говорили в народе
Существовали и приметы погоды, связанные с этим днем. Если в этот день случался мороз, то такая погода сохранялась всю следующую неделю. А гром в этот день предвещал плодородное и урожайное лето.
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