В Госдуме призвали проверить безопасность красок для волос
Проверить безопасность красок для волос призвал Роспотребнадзор депутат Госдумы Сергей Леонов, пишет РИА Новости.
В письме указана информация из СМИ, где говорится об обнаружении в некоторых марках продукции лилиевого альдегида. Это вещество может привести к контактному дерматиту, а также к нарушению репродуктивной функции.
В случае подтверждения этой информации Сергей Леонов призвал Роспотребнадзор провести внеплановые проверки торговых точек для изъятия опасной продукции из продажи.
Парламентарий добавил, что это вещество внесли в список запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции.
При этом лилиевый альдегид все еще можно найти в России в некоторых косметических товарах, где он используется как синтетическая отдушка.
Когда Банк России может перейти к снижению ключевой ставки, предположил депутат Аксаков
Участие в кадровых программах для ветеранов СВО принимают даже сенаторы и Герои России – Алексей Наумец
Профессор МГИМО Юрий Вяземский примет участие в финале олимпиады «Умники и умницы» в Пскове
Сенатор Алексей Наумец рассказал, кому обязательно надо принять участие в программе «Герои земли Псковской»