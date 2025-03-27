В Госдуме призвали проверить безопасность красок для волос

07:41, 27 марта 2025, ПАИ

Проверить безопасность красок для волос призвал Роспотребнадзор депутат Госдумы Сергей Леонов, пишет РИА Новости.

В письме указана информация из СМИ, где говорится об обнаружении в некоторых марках продукции лилиевого альдегида. Это вещество может привести к контактному дерматиту, а также к нарушению репродуктивной функции.

В случае подтверждения этой информации Сергей Леонов призвал Роспотребнадзор провести внеплановые проверки торговых точек для изъятия опасной продукции из продажи.

Парламентарий добавил, что это вещество внесли в список запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции.

При этом лилиевый альдегид все еще можно найти в России в некоторых косметических товарах, где он используется как синтетическая отдушка.