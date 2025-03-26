В Псковской области продолжают разыскивать великолучанина, утратившего связь с родственниками
Розыск великолучанина продолжается в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
50-летний Юрий Кандыбович утратил связь с родственниками в октябре 2023 года.
Всем, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, следует обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 8 (8115) 35-27-94, 8-911-883-38-83.
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