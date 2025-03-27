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Ночь в псковской кинодеревне: астролюбитель сумел снять на видео северное сияние и красную авроральную дугу

Астролюбитель из Пскова Михаил Прохоренко совершил экспедицию в псковскую кинодеревню - урочище Лосковское - и провёл ночь в сказочной атмосфере казачьей станицы. В планах у псковича была съёмка восхода солнца на фоне мельницы, но ему двукратно повезло: почти всю ночь полыхало полярное сияние, к тому же получилось запечатлеть редкую спутницу подобных явлений - красную авроральную дугу.

Авроральная дуга. Скриншот с видео Михаила Прохоренко

Авроральная дуга возникает из-за нагрева электронов в верхней части ионосферы Земли (400 км), что приводит к возбуждению самых низких слоёв атомарного кислорода и испусканию атомами электромагнитных волн с длиной 630 нм. Это явление можно заметить на второй минуте видео.

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