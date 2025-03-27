Ночь в псковской кинодеревне: астролюбитель сумел снять на видео северное сияние и красную авроральную дугу

11:00, 27 марта 2025, ПАИ

Астролюбитель из Пскова Михаил Прохоренко совершил экспедицию в псковскую кинодеревню - урочище Лосковское - и провёл ночь в сказочной атмосфере казачьей станицы. В планах у псковича была съёмка восхода солнца на фоне мельницы, но ему двукратно повезло: почти всю ночь полыхало полярное сияние, к тому же получилось запечатлеть редкую спутницу подобных явлений - красную авроральную дугу.

Авроральная дуга возникает из-за нагрева электронов в верхней части ионосферы Земли (400 км), что приводит к возбуждению самых низких слоёв атомарного кислорода и испусканию атомами электромагнитных волн с длиной 630 нм. Это явление можно заметить на второй минуте видео.