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Политика

Уравнять в пенсионных правах педагогов допобразования предложили депутаты

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали законодателей Хабаровского края и присоединились к их обращению в Правительство РФ по поводу пенсионных прав работников дополнительного образования. Предлагается внести изменения в правила исчисления периодов их работы для назначения досрочной пенсии, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Необходимость обратить внимание федеральных органов власти на сложившуюся ситуацию с выходом на досрочную пенсию этой категории работников вызвана нюансом с расчётом стажа работы. Согласно действующему постановлению Правительства РФ, право на досрочную пенсию имеют лишь те педагоги дополнительного образования, кто начал свою трудовую деятельность до 1985 года. Таким образом, установленные нормы фактически разделили педагогических работников на тех, кто имеет право на досрочную страховую пенсию по старости, и тех, кому она не может быть назначена.

Учитывая роль педагогов дополнительного образования в гармоничном развитии и воспитании подрастающего поколения, региональные законодатели предлагают исключить требования ко времени начала трудовой деятельности. Единственным условием назначения досрочной пенсии, по их мнению, должно быть наличие стажа не менее 25 лет на определённых должностях.

Принятое на мартовской сессии постановление Псковского областного Собрания депутатов направят в Законодательную Думу Хабаровского края.

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