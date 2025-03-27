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Общество

Октокоптер и систему распознавания жестов представили в Бауманке воспитанники технопарка «Кванториум Псков»

С 24 по 28 марта в МГТУ им. Н. Э. Баумана проходит всероссийский форум научной молодёжи «Шаг в будущее», объединивший 1137 талантливых школьников и студентов со всей России. Среди них – кванторианцы детского технопарка «Кванториум Псков», которые представили свои проекты в области науки и инженерии. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по образованию.

Роман Пилипейко, Максим Худяков и Семён Рычков выступили в секции «Прикладная механика и компьютерные технологии в автоматизации и робототехнике» с проектом «Октокоптер для высадки семян деревьев». Доминика Васильева и Серафим Греков защитили индивидуальные проекты «Разработка биоспирированной системы аспик» и «Система распознавания жестов и синтеза речи».

Они же представили свои работы на научно-технологической выставке лучших исследований и разработок. Только 60 проектов были отобраны для участия в этой выставке, и в их числе – два проекта псковского технопарка.

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