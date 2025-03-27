Депутаты выступили за упрощение процедуры исключения памятников из реестра

13:31, 27 марта 2025, ПАИ

Дать регионам правовую возможность самостоятельно исключать из государственного реестра объектов культурного наследия памятники, необоснованно получившие этот статус, предлагают региональные законодатели. Депутаты Псковского областного Собрания на 43-й сессии поддержали законодательную инициативу коллег из Ставропольского края, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания.

Согласно действующему законодательству, исключение памятника из реестра независимо от его категории осуществляется исключительно на основании акта Правительства РФ, что значительно затягивает процедуру. Направленный в Госдуму РФ законопроект предлагает упростить порядок исключения региональных и муниципальных объектов культурного наследия из реестра, наделив такими полномочиями субъект РФ.

Кроме того, предлагается расширить основания для внесения изменений в государственный реестр. В настоящее время федеральный закон позволяет исключить объект из реестра в связи с его полной физической утратой или утратой историко-культурного значения. Другие случаи, например обнаружение документов, подтверждающих необоснованность принятия памятника на государственную охрану в прошлые периоды, не могут служить основанием для его исключения из реестра.

По мнению региональных законодателей, внесение изменений в федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» позволит создать более эффективный механизм исключения памятников из реестра.