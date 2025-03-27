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Экономика

Сбер предлагает распространить обязанность по борьбе с дропперами на все банки

Сбер предлагает распространить обязанность по борьбе с дропперами на все банки, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера

По своей инициативе Сбер сотрудничает с правоохранительными органами и кредитными организациями для блокировки средств на счетах дропперов, чтобы они не смогли обналичить украденное у жителей России. Только в этом году на счета пострадавших от мошенников граждан уже удалось вернуть больше миллиарда рублей. Такая же сумма вернулась за весь минувший год.

Станислав Кузнецов отметил, что Сбер разработал эффективные механизмы по возврату средств, но в системе противодействия мошенничеству участвует не только банк, но также и МВД, операторы связи, «Госуслуги» и маркетплейсы.

По словам спикера, необходим системный подход к решению проблемы. «Требуется глубокая проработка законодательного закрепления обязанности по борьбе с дропами для всех банков, вовлечение в эту работу всех заинтересованных организаций и ведомств, а также кардинальная перестройка процессов взаимодействия между всеми участниками», – подчеркнул Станислав Кузнецов.

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