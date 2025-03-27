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Общество

В Порховском районе водитель отправится под суд за попытку дать взятку инспектору ДПС

В Порховском районе водитель попытался дать взятку инспектору ДПС. Возбуждено уголовное дело, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, днём 2 марта в деревне Боровичи автомобиль с непристёгнутым подозреваемым остановил инспектор дорожно-патрульной службы ОМВД России по Порховскому району. Мужчина попытался дать полицейскому взятку, но инспектор её не взял, а доложил руководству и вызвал следственно-оперативную группу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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