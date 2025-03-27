В Порховском районе водитель отправится под суд за попытку дать взятку инспектору ДПС
В Порховском районе водитель попытался дать взятку инспектору ДПС. Возбуждено уголовное дело, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.
По версии следствия, днём 2 марта в деревне Боровичи автомобиль с непристёгнутым подозреваемым остановил инспектор дорожно-патрульной службы ОМВД России по Порховскому району. Мужчина попытался дать полицейскому взятку, но инспектор её не взял, а доложил руководству и вызвал следственно-оперативную группу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Борис Елкин поздравил Александра Котова с присвоением звания «Почётный гражданин Псковской области»
Порядка 350 артистов собрал Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох»
Профилактическое занятие для «Университета третьего возраста» провели псковские студенты-медики
Ускорение развития Арктического региона требует комплексного подхода – Анастасия Иванова