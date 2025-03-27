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Общество

Акция «Культурные выходные» пройдёт в Стругокрасненском округе в конце марта

С 28 по 30 марта в Стругокрасненском муниципальном округе пройдёт акция «Культурные выходные». Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Фото: комитет по культуре Псковской области

В рамках акции пройдут концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, ансамбля русской музыки «Псков», творческая встреча с поэтом Александром Себежаниным, интерактивно-познавательные и музыкальные программы для детей и молодежи, спектакли, выставки, мастер-классы и многое другое.

Узнать подробнее о проводимых мероприятиях можно по ссылке.

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