Акция «Культурные выходные» пройдёт в Стругокрасненском округе в конце марта
С 28 по 30 марта в Стругокрасненском муниципальном округе пройдёт акция «Культурные выходные». Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.
В рамках акции пройдут концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, ансамбля русской музыки «Псков», творческая встреча с поэтом Александром Себежаниным, интерактивно-познавательные и музыкальные программы для детей и молодежи, спектакли, выставки, мастер-классы и многое другое.
Узнать подробнее о проводимых мероприятиях можно по ссылке.
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