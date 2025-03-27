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Общество

Стругокрасненский филиал «Дружина» провёл очередную тренировку

Очередное занятие членов Стругокрасненского филиала АНО ПО «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» прошёл в Стругах Красных сегодня, 27 марта, пишет районная газета «Струги».

Фото здесь и далее: Ульяна Мукомел

Дружинники обсудили темы общественно-государственной и огневой подготовки. О геополитической обстановке, обстановке в зоне СВО рассказал руководитель местного отделения Дмитрий Дементьев.

Затем прошло занятие по медицинской подготовке, на котором участники вспомнили основы оказания первой помощи. Не обошлось и без огневой подготовки ( ТТХ, неполная разборка и сборка пистолета Макарова), пишет газета.

Как отметил руководитель филиала Дмитрий Дементьев, дружинники в очередной раз смогли повысить свой уровень профессиональных навыков.

Напомним, автономная некоммерческая организация «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» была создана по распоряжению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В её ряды уже вступило более 1 600 человек. Члены отряда проходят тренировки по тактической медицине, огневой подготовке, а также по химической, радиационной и биологической защите.

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