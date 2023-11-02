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Третья комплексная тренировка отряда «Дружина» прошла под Псковом

Третья комплексная тренировка отряда «Дружина» прошла под Псковом сегодня, 2 ноября, передаёт корреспондент ПАИ. 

Комплексная тренировка «Дружины». Фото: ПАИ

В мероприятии приняли участие более 50 человек. Все они являются дружинниками Пыталовского филиала, состоящего из представителей дружины Пыталовского, Красногородского и Пушкиногорского районов. Первую комплексную тренировку провели для Псковского филиала. 

В программу обучения включены три блока занятий по теории и практике: тактическая медицина, огневая подготовка и изучение средств радиационной, химической и биологической защиты.

Напомним, на данный момент в региональный отряд насчитывает около 1 600 человек.

Напомним, автономная некоммерческая организация «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» была создана по распоряжению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В ряды «Дружины» уже вступило более 1 600 человек. В Псковской области продолжается набор в отряд «Дружина». Для предложения кандидатуры достаточно прислать резюме на почту druzhina@pskov.ru.

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