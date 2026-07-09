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Отец Пантелеимон на форуме в Пскове назвал учительство божественным служением

Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии Русской православной церкви отец Пантелеимон выступил на региональном этапе Всероссийского форума классных руководителей в Пскове сегодня, 9 июля, передаёт корреспондент ПАИ. Он обратился к педагогам, собравшимся в гимназии № 28, и назвал учительство не профессией, а божественным служением, в котором педагог прикасается к тонким материям, находящимся в руках Божьих.

Фото: ПАИ

Отец Пантелеимон отметил уникальность псковской гимназии № 28, где изучение православной культуры проходит в каждом классе, с 1-го по 11-й, а у каждой параллели есть закреплённый священник, который в некоторой степени является классным руководителем – «классным папой».

«Вы не просто находитесь на святой Псковской земле, где княгиня Ольга родилась и благодаря её усердию построен Троицкий кафедральный собор. Вы ещё находитесь и в особенной школе, такой больше нет нигде. Изучение православной культуры у нас проходит в каждом классе, в каждой параллели, начиная с первого по одиннадцатый класс, и у каждой параллели есть закреплённый священник, который в какой-то степени является «классным папой», – сказал священник.

Он поделился опытом преподавания основ православной культуры, рассказав, что на его уроках занимались дети разных вероисповеданий, в том числе мусульмане, которые благодаря изучению православной культуры заинтересовались собственной религией. Священник также упомянул, что участвует в родительских собраниях, и его присутствие помогает достигать результатов в более духовном, мирном ключе, а также преподаёт семьеведение в старших классах.

Отец Пантелеимон призвал педагогов приглашать в помощь священников. «Не сомневаюсь в вашем профессионализме, но когда вы пригласите себе в помощь священника, в котором вы уверены, это ключевой момент, попробуйте пригласить его тоже в жизнь вашего класса, может быть, и у вас какие-то новые грани откроются», – подчеркнул спикер.

Он рассказал об уникальном проекте «Духовное краеведение», инициированном митрополитом Псковским и Порховским Матфеем, благодаря которому около пяти тысяч детей и студентов посетили с экскурсиями святыни Псковской области – Печоры, Изборск, Псков, Пушкинские Горы, где проходили выездные уроки.

«Благодаря этому интерес к православию вырос с 5 до 50 процентов, то есть у нас был такой период спада в выборе основ православной культуры (ОПК). И 5 % выбрали ОПК в одном году, по разным причинам, но в этом году 50 процентов», – пояснил он.

Отец Пантелеимон передал участникам форума архипастырское благословение митрополита Матфея и пожелал благословения Господня всей их деятельности.

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