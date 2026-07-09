Главврач Псковской областной больницы провёл личный приём граждан

14:47, 09 июля 2026, ПАИ

Личный приём граждан провёл главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров, сообщили ПАИ в пресс-службе медучреждения.

Среди тем, которые обсуждались на приёме, – вопросы организации обследования и лечения, маршрутизация пациентов, доступность узких специалистов. Кроме того, псковичей интересовало улучшение работы больницы, качество оказания медицинской помощи, взаимодействие между подразделениями.

Ещё одной темой стало целевое обучение: могут ли абитуриенты поступить в медицинские колледжи и вузы на целевые места, какие условия есть у этой программы, перспективы трудоустройства выпускников в системе здравоохранения Псковской области.

«Каждый обратившийся получил подробные разъяснения и конкретные рекомендации. По многим вопросам были даны поручения специалистам больницы для оперативного решения ситуаций. Открытый диалог с жителями – это возможность услышать реальные проблемы, оценить качество нашей работы изнутри и сделать всё, чтобы медицинская помощь становилась доступнее и качественнее», – отметил Евгений Панфёров.