Смартфоны с ИИ набирают популярность – исследование

15:53, 09 июля 2026, ПАИ

2,8 % владельцев смартфонов в России уже используют устройства со встроенными ИИ-функциями. Однако за последний год их доля* в ассортименте выросла почти в 2,5 раза. При этом расширение предложений на рынке напрямую стимулирует потребительский спрос – пользователи всё активнее выбирают гаджеты с практичными ИИ-инструментами, которые упрощают повседневные задачи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Мегафона».

По данным компании, за последний год более чем в два раза выросло число моделей со встроенным ИИ. Если в прошлом году их доля составляла всего 6,5 % от ассортимента, то сегодня этот показатель достиг уже 16 %. Рост предложения напрямую подогревает интерес – всё больше абонентов осознанно выбирают устройства с дополнительным функционалом, что сказалось на росте продаж – за год они выросли на 27 %.

Ключевым драйвером спроса стало развитие практичных сценариев использования ИИ. Пользователи ценят возможность быстро улучшать качество фотосъёмки – например, корректировать освещение или распознавать сцены, автоматически переводить тексты и речь, транскрибировать звонки, превращая голос в текст, а также редактировать и генерировать текст без сторонних приложений. Эксперты «Мегафона» отмечают, что ИИ-функции перестают быть маркетинговым бонусом и становятся рабочими инструментами, упрощающими рутинные задачи. Так, растущий спрос на обработку фото с помощью ИИ коррелирует с трендом на отказ от внешних фоторедакторов: всё чаще пользователи предпочитают улучшать снимки прямо в смартфоне.

Портрет пользователя показывает сбалансированный интерес разных возрастных и гендерных групп. Среди владельцев 58 % – мужчины, 42 % – женщины. Самая многочисленная возрастная группа – пользователи 37–47 лет (40 %), далее следуют 25–36 лет (22 %) и 48–58 лет (21 %). Примечательно, что поколения 14–24 лет и 65+ лет занимают равные доли – по 5 % каждое.

На текущий момент наиболее полный набор ИИ-возможностей представлен преимущественно во флагманских моделях производителей – именно в них вендоры концентрируют передовые алгоритмы и максимальную вычислительную мощность для «умных» функций. Аналитики оператора прогнозируют, что в ближайшие два-три года ИИ-функции массово появятся и в среднем ценовом сегменте. Этому способствуют удешевление технологий, рост спроса на цифровых помощников для повседневных задач и активная конкуренция производителей. В перспективе ИИ станет стандартом для большинства смартфонов, упрощая взаимодействие пользователя с устройством и расширяя возможности персонализации.

«ИИ уверенно становится повседневным рабочим инструментом, а не просто технологической фишкой. В нашей лаборатории мы тестируем такие гаджеты, чтобы гарантировать стабильную работу в мобильных сетях нашей страны и максимальную пользу для абонентов», – отметил операционный директор «Мегафона» Олег Телюков.

* В исследовании учитывались только смартфоны, чьи ИИ-функции технически доступны и функциональны для пользователей на территории РФ (без учёта заблокированных или недоступных в стране опций).