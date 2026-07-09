Заместитель главврача городской поликлиники встретится с пациентами в Пскове

14:17, 09 июля 2026, ПАИ

Встреча заместителя главного врача по медицинской части второго структурного подразделения Псковской городской поликлиники Михаила Жукова с пациентами пройдёт 10 июля. Об этом сообщили в официальной группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие состоится в пятницу, 10 июля, в 14:00 по адресу: улица Коммунальная, 23, кабинет 46. Пациентов приглашают, если у них есть вопросы, если они хотят узнать о новых порядках записи или льготах, а также если видят, что можно улучшить в работе поликлиники.

В медучреждении отметили, что голос пациентов важен, и призвали активных и неравнодушных жителей приходить на встречу.