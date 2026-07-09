Сотрудники псковского минздрава и врачи на время стали спортсменами

16:25, 09 июля 2026, ПАИ

Минздрав Псковской области вышел на старт I Спартакиады государственных и муниципальных служащих Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Заместитель министра Игорь Ларкин, начальники отделов Александр Дроздов и Анастасия Тютюнник, а также главный врач Псковского клинического перинатального центра Максим Борисюк и сотрудник центра Вячеслав Братчиков вышли на баскетбольную площадку, пробежали дистанции по легкой атлетике, сыграли в настольный теннис, приняли участие в плавании.