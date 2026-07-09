В Пскове стартовал форум классных руководителей Северо-Запада

13:53, 09 июля 2026, ПАИ

В Пскове открылся региональный этап Всероссийского форума классных руководителей Северо-Западного федерального округа. Мероприятие проходит с 9 по 10 июля на базе псковской гимназии № 28 с изучением основ православной культуры, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ













Участников поприветствовал заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев.

Он отметил, что профессия учителя – это образ жизни, в котором педагоги ежедневно решают проблемы детей, делят с ними радости и неудачи, создают условия для развития и дают возможность молодым личностям становиться лучше и умнее.

Особое внимание он уделил задаче сохранения исторической памяти, подчеркнув, что жители Северо-Западного федерального округа особенно остро это чувствуют, зная свою историю, понимая, что происходило во время конфликтов и войн.

«Я призываю вас, уважаемые коллеги, быть очень внимательными к тому, чтобы наше подрастающее поколение было самодостаточным и понимающим, знало, что такое историческая память, и поддерживало и развивало своё Отечество», – подчеркнул Геннадий Иойлев.

Программа первого дня после презентации сообщества форума классных руководителей и телешоу «Классная тема!» под лозунгом «Добро пожаловать в семью!» включает профессиональную дискуссию. На интерактивной площадке педагоги обсудят тему «О деструктивных проявлениях среди учащихся: выявление, действия педагога, теория и практика».

Второй день форума пройдёт в формате «Марафона воспитательных практик». Участники разойдутся на секции, где обсудят патриотическое и эстетическое воспитание, профориентацию, добровольчество, краеведение и укрепление межнационального единства.