Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове стартовал форум классных руководителей Северо-Запада

В Пскове открылся региональный этап Всероссийского форума классных руководителей Северо-Западного федерального округа. Мероприятие проходит с 9 по 10 июля на базе псковской гимназии № 28 с изучением основ православной культуры, передаёт корреспондент ПАИ.

  • В псковской гимназии стартовал форум классных руководителей
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • В псковской гимназии стартовал форум классных руководителей
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • В псковской гимназии стартовал форум классных руководителей
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • В псковской гимназии стартовал форум классных руководителей
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • В псковской гимназии стартовал форум классных руководителей
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • В псковской гимназии стартовал форум классных руководителей
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • В псковской гимназии стартовал форум классных руководителей
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

Участников поприветствовал заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев.

Он отметил, что профессия учителя – это образ жизни, в котором педагоги ежедневно решают проблемы детей, делят с ними радости и неудачи, создают условия для развития и дают возможность молодым личностям становиться лучше и умнее.

Особое внимание он уделил задаче сохранения исторической памяти, подчеркнув, что жители Северо-Западного федерального округа особенно остро это чувствуют, зная свою историю, понимая, что происходило во время конфликтов и войн.

«Я призываю вас, уважаемые коллеги, быть очень внимательными к тому, чтобы наше подрастающее поколение было самодостаточным и понимающим, знало, что такое историческая память, и поддерживало и развивало своё Отечество», – подчеркнул Геннадий Иойлев.

Программа первого дня после презентации сообщества форума классных руководителей и телешоу «Классная тема!» под лозунгом «Добро пожаловать в семью!» включает профессиональную дискуссию. На интерактивной площадке педагоги обсудят тему «О деструктивных проявлениях среди учащихся: выявление, действия педагога, теория и практика».

Второй день форума пройдёт в формате «Марафона воспитательных практик». Участники разойдутся на секции, где обсудят патриотическое и эстетическое воспитание, профориентацию, добровольчество, краеведение и укрепление межнационального единства.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






09 июля 2026

Вопросы сохранения и популяризации объектов всемирного наследия обсудили в Пскове
09 июля 2026

Дети пострадали в ДТП на Рижском проспекте в Пскове
09 июля 2026

Новый сезон «Летних вечеров в русской усадьбе» проведут в «Михайловском»
09 июля 2026

О Международном кинофестивале «Западные ворота» поговорили в программе «Минкульт». Главное
09 июля 2026

Повара псковских колоний устроили кулинарный поединок
09 июля 2026

Дорожки, тренажёры и видеонаблюдение: Корытовский лесопарк в Пскове планируют благоустроить к концу лета
09 июля 2026

Эксперт предупредил о новой схеме сбора данных через фальшивую отписку от спама
09 июля 2026

Все виды пенсий повысят в России в 2027 году

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...