XXII Корнилиевские православные образовательные чтения начали свою работу в Псковской епархии

21:13, 27 марта 2025, ПАИ

27 марта в Псковской епархии при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре начались XXII Корнилиевские православные образовательные чтения, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Перед началом пленарного заседания митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил молебен преподобномученику Корнилию в семинарском храме Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия в паломническом центре Псково-Печерской обители. Затем в актовом зале паломнического центра состоялись церемония открытия и пленарное заседание Корнилиевских чтений, участниками которых стали представители образовательной сферы, профессора педагогических вузов, учителя общеобразовательных и воскресных школ, преподаватели и студенты Псково-Печерской духовной семинарии.

Ко всем собравшимся с приветственным словом обратился митрополит Псковский и Порховский Матфей: «Дорогие братья и сестры, уважаемые участники Корнилиевских чтений! Сердечно приветствую вас на открытии XXII Корнилиевских православных образовательных чтений – значимого события, объединяющего церковь, науку и образование в общем служении делу духовного возрождения нашей Родины».

В этом году чтения организовали в новом, особом формате. Впервые в рамках форума проходит молодёжная научно-практическая конференция «Церковь. Молодёжь. Наука», в которой принимают участие студенты духовных школ Москвы, Санкт-Петербурга, Печор.