Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников: Псков – это единственный город в стране, где на законодательном уровне определены все границы и градостроительные регламенты территории

В Пскове завершён процесс разработки и утверждения охранных зон города. Об этом в ходе рабочей встречи губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову доложил председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик.

«Грандиозная и колоссальная работа по разработке зон охраны Пскова. Речь идёт о 14 зонах охраны. Она завершена», – сказал Вадим Нэдик.

Губернатор отметил, что на сегодняшний день Псков – это единственный город в стране, где на законодательном уровне определены все границы и градостроительные регламенты территории с учётом требований международного, федерального и регионального законодательства.

«Это важное решение. С одной стороны, это даст дополнительные инструменты для защиты объетов культурного наследия. С другой – это, возможно, даст более комфортные условия для ведения бизнеса и позволит сделать более привлекательные туристические маршруты», – подчеркнул губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 марта 2025

Михаил Ведерников: Псков – это единственный город в стране, где на законодательном уровне определены все границы и градостроительные регламенты территории
27 марта 2025

Более 120 участников собрал профсоюзный тренинг в Пскове
27 марта 2025

XXII Корнилиевские православные образовательные чтения начали свою работу в Псковской епархии
27 марта 2025

Стругокрасненский филиал «Дружины» провёл очередную тренировку
27 марта 2025

Сдают экзамен вместе: новоржевские родители одиннадцатиклассников написали ЕГЭ
27 марта 2025

Более 40 тонн санкционных груш уничтожили в Псковской области
27 марта 2025

Псковская молодёжь участвует в съезде «Движения первых» в Москве
27 марта 2025

Борис Елкин поздравил Александра Котова с присвоением звания «Почётный гражданин Псковской области»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...