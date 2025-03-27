Михаил Ведерников: Псков – это единственный город в стране, где на законодательном уровне определены все границы и градостроительные регламенты территории

23:45, 27 марта 2025, ПАИ

В Пскове завершён процесс разработки и утверждения охранных зон города. Об этом в ходе рабочей встречи губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову доложил председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик.

«Грандиозная и колоссальная работа по разработке зон охраны Пскова. Речь идёт о 14 зонах охраны. Она завершена», – сказал Вадим Нэдик.

Губернатор отметил, что на сегодняшний день Псков – это единственный город в стране, где на законодательном уровне определены все границы и градостроительные регламенты территории с учётом требований международного, федерального и регионального законодательства.

«Это важное решение. С одной стороны, это даст дополнительные инструменты для защиты объетов культурного наследия. С другой – это, возможно, даст более комфортные условия для ведения бизнеса и позволит сделать более привлекательные туристические маршруты», – подчеркнул губернатор.