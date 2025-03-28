Средний возраст работника в России увеличился до 42,5 лет

07:26, 28 марта 2025, ПАИ

Средний возраст работника увеличился до 42,5 лет. Он вырос на 3 месяца за 2024 г., сообщает РБК со ссылкой на Росстат. А за последние десять лет — почти на 2 года. На рынке появилось больше представителей старшего поколения — почти каждому пятому работнику больше 55 лет.

Работодатели в целом начали чаще приглашать на вакансии людей в возрасте — показатель увеличился на 95% для категории 51-60 лет и на 106% для соискателей от 61 года.

В то же время численность молодых работников сокращается. Сотрудников моложе 35 лет стало на 837 тысяч меньше (20,4 млн человек), а в возрасте от 30 до 34 лет — на 682 тысячи (9,8 млн человек).

Еще одно, но уже незначительное изменение — снижение длительности рабочего дня на минуту. В 2024 г. люди в среднем трудились 38 часов 12 минут в неделю. Это, как считают эксперты, связано с ростом числа самозанятых и фрилансеров с ненормированным расписанием.

Кроме того, изменилась доля неформальной занятости — она выросла до 15,2 млн человек (20,5% занятых). В прошлом году их было 13,4 млн человек (18,3% занятых).