Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На Сахалине обнаружены микроорганизмы, разлагающие пластик

На юге Сахалина обнаружены микроорганизмы, способные перерабатывать пластиковые отходы. Уникальные находки сделали специалисты биостанции «Анива» совместно с учёными Института биофизики РАН. Об этом сообщается в телеграм-канале научно-исследовательского центра, пишет «АиФ».

В 2023 году заведующий лабораторией структуры и динамики биомолекулярных систем Максим Кондратьев собрал образцы с пластиковых отходов в районе полуострова Крильон. Исследования подтвердили: обитающие там мицелиальные грибы и бактерии умеют расщеплять полимеры. В частности, 23 выделенные культуры перерабатывают поликапролактон — вид биоразлагаемого пластика, 10 культур — полистирол, а шесть — полиэтилентерефталат (ПЭТ), основу большинства пластиковых бутылок.

Следующий шаг — изолировать ферменты, которые ускоряют процесс разложения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 марта 2025

В Псковской области проходит реставрация 14 значимых памятников архитектуры
27 марта 2025

Михаил Ведерников: Псков – это единственный город в стране, где на законодательном уровне определены все границы и градостроительные регламенты территории
27 марта 2025

Более 120 участников собрал профсоюзный тренинг в Пскове
27 марта 2025

XXII Корнилиевские православные образовательные чтения начали свою работу в Псковской епархии
27 марта 2025

Стругокрасненский филиал «Дружины» провёл очередную тренировку
27 марта 2025

Сдают экзамен вместе: новоржевские родители одиннадцатиклассников написали ЕГЭ
27 марта 2025

Более 40 тонн санкционных груш уничтожили в Псковской области
27 марта 2025

Псковская молодёжь участвует в съезде «Движения первых» в Москве

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...