На Сахалине обнаружены микроорганизмы, разлагающие пластик

08:26, 28 марта 2025, ПАИ

На юге Сахалина обнаружены микроорганизмы, способные перерабатывать пластиковые отходы. Уникальные находки сделали специалисты биостанции «Анива» совместно с учёными Института биофизики РАН. Об этом сообщается в телеграм-канале научно-исследовательского центра, пишет «АиФ».

В 2023 году заведующий лабораторией структуры и динамики биомолекулярных систем Максим Кондратьев собрал образцы с пластиковых отходов в районе полуострова Крильон. Исследования подтвердили: обитающие там мицелиальные грибы и бактерии умеют расщеплять полимеры. В частности, 23 выделенные культуры перерабатывают поликапролактон — вид биоразлагаемого пластика, 10 культур — полистирол, а шесть — полиэтилентерефталат (ПЭТ), основу большинства пластиковых бутылок.

Следующий шаг — изолировать ферменты, которые ускоряют процесс разложения.