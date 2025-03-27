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Экономика

Глава РФПИ: Иностранные бренды выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию

Иностранные бренды выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Это дает представление о возрождении доверия и новых возможностях на одном из крупнейших мировых рынков, рассказал он.

«Мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию», - написал глава РФПИ, рассуждая на тему желания крупных южнокорейских бизнесов изучить возможность возвращения в РФ.

Напомним, что в Россию уже вновь прибыл один из зарубежных брендов.

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