Глава РФПИ: Иностранные бренды выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию

11:21, 28 марта 2025, ПАИ

Иностранные бренды выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Это дает представление о возрождении доверия и новых возможностях на одном из крупнейших мировых рынков, рассказал он.

«Мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию», - написал глава РФПИ, рассуждая на тему желания крупных южнокорейских бизнесов изучить возможность возвращения в РФ.

Напомним, что в Россию уже вновь прибыл один из зарубежных брендов.