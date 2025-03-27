Глава РФПИ: Иностранные бренды выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию
Иностранные бренды выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.
Это дает представление о возрождении доверия и новых возможностях на одном из крупнейших мировых рынков, рассказал он.
«Мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию», - написал глава РФПИ, рассуждая на тему желания крупных южнокорейских бизнесов изучить возможность возвращения в РФ.
Напомним, что в Россию уже вновь прибыл один из зарубежных брендов.
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