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Общество

Расписание автобусов в Великих Луках изменится с 1 апреля

Расписание автобусов в Великих Луках изменится с 1 апреля. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

  • Расписание автобусов в Великих Луках изменится с 1 апреля
    Фото: администрация Великих Лук
  • Расписание автобусов в Великих Луках изменится с 1 апреля
    Фото: администрация Великих Лук
  • Расписание автобусов в Великих Луках изменится с 1 апреля
    Фото: администрация Великих Лук

Изменения вступят в силу для маршрутов № 1 Телецентр – Велторф, № 4 ПМК – Телецентр и № 5 Телецентр – Мясокомбинат, а также № 14 ЖБК – Сельхозтехника.

Кроме того, маршрут № 2г Пос. Мебельный комбинат – Дубрава-2 изменится с 1 мая, а автобусы № 10 ЖБК – Телецентр и № 12А Транснефтемаш – Больничный городок – Майкино сменят график с 1 апреля по 31 мая.

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Расписание автобусов в Великих Луках изменится с 1 апреля

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