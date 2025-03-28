Расписание автобусов в Великих Луках изменится с 1 апреля
Расписание автобусов в Великих Луках изменится с 1 апреля. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
Изменения вступят в силу для маршрутов № 1 Телецентр – Велторф, № 4 ПМК – Телецентр и № 5 Телецентр – Мясокомбинат, а также № 14 ЖБК – Сельхозтехника.
Кроме того, маршрут № 2г Пос. Мебельный комбинат – Дубрава-2 изменится с 1 мая, а автобусы № 10 ЖБК – Телецентр и № 12А Транснефтемаш – Больничный городок – Майкино сменят график с 1 апреля по 31 мая.
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