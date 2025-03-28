О важности программы «Герои земли Псковской» рассказала сенатор Наталья Мельникова

17:20, 28 марта 2025, ПАИ

Региональная программа «Герои земли Псковской» – это возможность получить хорошие кадры для области, а для участников и ветеранов СВО – шанс повысить свой управленческий потенциал, получить дипломы и быть более востребованными в гражданской жизни, отметила сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Программа «Герои земли Псковской» нацелена на вовлечение участников и ветеранов СВО в образовательный процесс, который позволит им получить новые знания, навыки, компетенции, и в дальнейшем уже трудоустроиться и использовать эти полученные знания, отметила сенатор.

«Курс направлен на обучение основам государственного и муниципального управления. Сегодня в Псковской области есть востребованность в этих кадрах, и я уверена, что наши герои, пройдя обучение, будут востребованы и в региональных органах власти, и в муниципальных органах, а также в различных наших организациях», – подчеркнула Наталья Мельникова.

Участники и ветераны СВО активно интересуются программой «Герои земли Псковской» и во время встреч с ней и её коллегой, сенатором Алексеем Наумцом, заметила собеседница ПАИ. «Мы встречаемся с участниками СВО, видим их заинтересованность в этой программе, у них есть большое желание получить новые навыки и знания. Например, они спрашивают, какие компетенции нужны для того, чтобы работать в государственных органах власти, где и как правильно этому можно обучиться, чтобы в будущем добиваться серьёзных результатов в работе, на службе. И даже некоторые спрашивают, где сегодня поучить знания, чтобы стать сенатором», – рассказала Наталья Мельникова.

Сенаторы всегда с удовольствием общаются с участниками и ветеранами СВО и всегда стараются им помочь, подчеркнула она. «Мы многим говорим, что готовы их сопровождать, обучать и помогать, чтобы они стали востребованными у нас», – заключила сенатор.

Напомним, что приём заявок на участие в программе для участников и ветеранов СВО «Герои земли Псковской» продолжается до 31 марта 2025 года. Заявки можно направить через портал герои.псков.рф.

Программа «Герои земли Псковской» была анонсирована губернатором Михаилом Ведерниковым, который возглавил общественный совет программы. В состав совета, в частности, также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.