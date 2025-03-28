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Общество

Учебно-тренировочные сборы по пожарно-спасательному спорту прошли в Пскове

Первые учебно-тренировочные сборы по пожарно-спасательному спорту прошли в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Участниками сборов стали спортсмены из первого и второго отрядов ПС отделений, а также студенты и ученики образовательных учреждений города.

Тренировки проходили с уклоном на физическую подготовку и на техническую часть.

Напомним, что первые в 2025 году старты по пожарно-спасательному спорту, приуроченные ко Дню пожарной охраны России, пройдут в мае.

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