Молодёжные парламенты СЗФО запустили совместный образовательный проект

16:52, 28 марта 2025, ПАИ

Начался образовательный проект для членов молодёжных парламентов Северо-Западного федерального округа. Идею организовать онлайн-обучение молодёжи озвучили псковичи в ноябре 2024 года на заседании Совета молодёжных парламентов при Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Тема первой лекции – избирательная система и участие молодёжи в выборах. Организатором модуля стал Молодёжный парламент при Калининградском Законодательном Собрании.

«Мы с коллегами из других субъектов объединяем усилия, чтобы собрать спикеров и дать полезный, актуальный и интересный материал для ребят. Современные технологии позволяют нам расширять возможности для участия, а межрегиональные партнёрские связи предоставляют уникальные ресурсы для реализации образовательного проекта», – прокомментировал старт нового проекта Виктор Остренко.

Следующий образовательный модуль пройдёт 31 марта. Его подготовит Молодёжный парламент при Новгородской областной Думе.