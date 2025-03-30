Заправку, которую можно взять с собой, представят на выставке промышленности в Пскове

10:38, 30 марта 2025, ПАИ

Криогенный заправщик уменьшенных размеров представят на выставке промышленности в рамках выездной стажировки Минпромторга России, которая пройдёт в Пскове с 3 по 4 апреля. Об этом рассказал директор ООО «Промгаз-Технологий» Михаил Довыденков в беседе с корреспондентом ПАИ.

Сегодня заправка транспорта сниженным природным газом – одно из перспективных направлений производства, отметил собеседник ПАИ. Кстати, заправщики компании пользуются спросом в Санкт-Петербурге – их используют для заправки городских автобусов.

Предприятие не стоит на месте и принимает активное участие в различных выставках: «Наиболее известная из таких выставок – Петербургский международный газовый форум. На неё мы тоже представляли наш криогенный заправщик», – сказал директор компании.

Михаил Довыденков ожидает, что выставка позволит достойно представить производителей Псковской области для представителей федеральной власти: «Важно, чтобы они имели представление о промышленном потенциале нашего региона, ведь у нас есть знания и опыт, которые можно применить в проектах федерального уровня».

Отметим, что «Промгаз–Технологий» более 25 лет производит своё оборудование, а их продукция особенно востребована в военно-промышленном и нефтегазовом секторах.

Напомним, что выставка пройдёт в Пскове в спортивно-развлекательном центре «Простория». Мероприятие свободно для посещения 3 апреля с 9:00 до 18:00 и 4 апреля с 9:00 до 17:00.

Добавим, что в первый день её участники обсудят ключевые направления национальных проектов, а во второй – вопросы международной кооперации и экспорта, технического регулирования, торговли и цифровой маркировки. Основной темой мероприятия названа реализация национальных проектов, направленных на технологическое развитие и укрепление промышленного потенциала СЗФО.

Участники «Федеральной практики» рассмотрят актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».