Историю мемориалов с Вечными огнями могут узнать жители Псковской области
Историю мемориалов с Вечными огнями могут узнать жители Псковской области на федеральном портале «Храним огонь Победы». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В области действует девять мемориалов с Вечным огнём, и о каждом из них собрана подробная информация. При создании материалов была проведена большая работа с архивными документами и краеведческими музеями.
Кульминацией проекта «Храним огонь Победы» станет торжественная церемония, в ходе которой одновременно зажгутся 80 Вечных огней в преддверии Дня Победы. В Псковской области они будут зажжены на мемориалах в деревне Ершово и Локне.
Отметим, что портал создала компания «Газпром межрегионгаз» по инициативе ПАО «Газпром».
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