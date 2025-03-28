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Общество

Историю мемориалов с Вечными огнями могут узнать жители Псковской области

Историю мемориалов с Вечными огнями могут узнать жители Псковской области на федеральном портале «Храним огонь Победы». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: ПАИ

В области действует девять мемориалов с Вечным огнём, и о каждом из них собрана подробная информация. При создании материалов была проведена большая работа с архивными документами и краеведческими музеями.

Кульминацией проекта «Храним огонь Победы» станет торжественная церемония, в ходе которой одновременно зажгутся 80 Вечных огней в преддверии Дня Победы. В Псковской области они будут зажжены на мемориалах в деревне Ершово и Локне.

Отметим, что портал создала компания «Газпром межрегионгаз» по инициативе ПАО «Газпром».

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