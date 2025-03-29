Пропавшего прошлым летом пенсионера разыскивают в Псковской области

22:13, 29 марта 2025, ПАИ

Пропавшего прошлым летом 83-летнего Илью Александровича Строчкова разыскивают в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Пропавший был одет в синюю кофту, чёрные брюки и чёрные кроссовки. При себе имеет ключи с брелоком в виде Эйфелевой башни.

Приметы: рост 170-175 сантиметров, нормального телосложения. Волосы короткие, седые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ильи Александровича Строчкова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову). Либо по номеру 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 102,112.