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Общество

Пропавшего прошлым летом пенсионера разыскивают в Псковской области

Пропавшего прошлым летом 83-летнего Илью Александровича Строчкова разыскивают в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Пропавший был одет в синюю кофту, чёрные брюки и чёрные кроссовки. При себе имеет ключи с брелоком в виде Эйфелевой башни.

Приметы: рост 170-175 сантиметров, нормального телосложения. Волосы короткие, седые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ильи Александровича Строчкова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову). Либо по номеру 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 102,112.

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