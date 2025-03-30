«Тема недели»: о славе Псковской земли

10:29, 30 марта 2025, ПАИ

Псковское агентство информации представляет текстовую версию авторской программы «Тема недели». В этот раз в центре внимания начало пожароопасного сезона, реставрация памятников культуры, приближающееся завершение приёма заявок в программу «Герои земли Псковской», присвоение звания «Почётный гражданин Псковской области» спикеру Псковского областного Собрания Александру Котову, а также традиционно ход муниципальной реформы в регионе. Так или иначе, выпуск посвящён славе Псковской земли: её замечательным людям, героям, наследию.

С приходом весны пришли и нехорошие весенние традиции, например палы травы. В сводках МЧС их элегантно называют ландшафтными, но сути дела это не меняет. Каждый год находятся пироманы, которые устраивают самые настоящие поджоги. Может, кто-то из них и думает, что просто сжигает сухую траву, но фактически статистика показывает, что вместе с травой сгорают дома, машины, другое имущество, а ущерб исчисляется десятками миллионов рублей.

С 1 апреля в Псковской области установлен пожароопасный сезон. Постановление об этом подписал губернатор Псковской области. Кратко напомню, что запрещено делать во время действия этого периода.

В лесах запрещается использовать открытый огонь – костры, мангалы, жаровни, нельзя бросать горящие спички, окурки и горячую золу.

Охотникам запрещается применять при охоте пыжи из горючих материалов. Весь перечень ограничительных действий есть в постановлении. Что делать, если вы обнаружили лесной пожар? Сразу звоните в региональную диспетчерскую службу: 8-800-100-14-84. Звонки принимаются круглосуточно.

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Буквально через несколько дней завершается приём заявок в региональную кадровую программу для участников и ветеранов СВО «Герои земли Псковской» – наш псковский аналог федеральной президентской программы «Время героев».

Мы поговорили с членом комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатором от Псковской области Алексеем Наумцом о том, кому он рекомендует принять участие в программе, почему она так важна для военнослужащих. Напомню, Алексей Васильевич – генерал-майор ВДВ, бывший командир 76-й гвардейской дивизии, замначштаба ВДВ.

Приём заявлений в программу «Герои земли Псковской» завершается 31 марта. А уже на следующий день, 1 апреля, об итогах этого этапа в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» мы поговорим с секретарём общественного совета программы, директором Корпоративной академии Правительства Псковской области Ириной Ивановой.

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В нашей области продолжается масштабная реставрация памятников культурного наследия. Заметную роль в этом по-прежнему играет АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области», которое уже третий год активно реставрирует наши памятники. В этом году работы активно ведутся в 14 объектах, в половине из них они завершатся уже в этом году. Эта тема обсуждалась на встрече губернатора Михаила Ведерникова и председателя комитета по охране объектов культурного наследия Вадима Нэдика.

На этой неделе Денис Василенко, директор «Возрождения», стал моим собеседником в программе «Оглавление». Денис Анатольевич, кстати, впервые рассказал о том, где появится в Пскове памятник патриарху Тихону. Его планируют установить на Советской, 21, напротив здания Псковской духовной семинарии: многим это здание известно как бывший корпус естественно-географического факультета псковского вуза. Здесь в 80-х годах XIX века учился будущий патриарх.

Работы активно продолжаются и в Троицком соборе, специалистам предстоит принимать неординарные решения.

В четверг на сессии Псковского областного Собрания депутаты поддержали представление Общественной палаты региона о присвоении председателю регионального парламента Александру Котову звания «Почётный гражданин Псковской области». С такой инициативой выступил Михаил Ведерников.

Александр Алексеевич – один из самых уважаемых политиков Псковской области. Он на острие общественно-политической жизни региона уже более тридцати лет. Спокойный, мудрый, вдумчивый – к нему за советом идут как начинающие, так и опытные политики вне зависимости от своей политической принадлежности.

Я и мои коллеги присоединяемся к словам поздравлений в адрес Александра Алексеевича.

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На следующей неделе в Пскове состоится масштабное события в сфере развития промышленного сектора Северо-Запада. В нашем городе Министерство промышленности и торговли России проведёт выездную стажировку под названием «Федеральная практика». Основной темой мероприятия названа реализация нацпроектов, направленных на технологическое развитие и укрепление промышленного потенциала Северо-Западного федерального округа. Проще говоря, в Псков приедут гости со всего Северо-Запада.

В рамках мероприятия будет работать уникальная выставка, на которой будут представлены десятки промышленных предприятий и производств нашей области. О необычных экспонатах предстоящей выставки уже начало рассказывать Псковское агентство информации. Почему я называю выставку уникальной? Всё очень просто. Во-первых, промышленные экспозиции подобного масштаба, с выходом на федеральный уровень, в Псковской области проходят не так часто. Во-вторых, это возможность показать себя всему Северо-Западу страны, руководителям Минпромторга. Наконец, самим псковским промышленникам полезно знать новости друг друга. Сошлюсь тут на слова самих псковских производителей. Бывает, кто-то из них ищет какую-то разработку, деталь или изделия для своего производства по всей России, везёт её издалека. А потом вдруг узнаёт, что её аналоги есть тут же, под боком, в нашей области и делает её завод буквально рядом.

Так что и выездная стажировка Минпромторга, и выставка – события действительно ожидаемые, к ним в Псковской области готовятся очень тщательно.

И об этом мы подробно поговорим в понедельник в эфире программы «Бизнес-ланч» на «Серебряном дожде» с директором Фонда инвестиционного развития региона Екатериной Ершовой.

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Продолжаем следить за ходом муниципальной реформы. На этот раз обратился к главе Куньинского района Олегу Лебедеву. Муниципалитет был преобразован в округ в феврале. В сентябре здесь предстоят первые выборы в окружное Собрание депутатов, определение главы муниципалитета по конкурсу.

По словам Олега Лебедева, сейчас в муниципалитете разрабатывается и принимается нормативная база, чтобы после сентябрьских выборов округ, представители администрации на местах спокойно продолжили работу.

Цитирую: «Весь алгоритм понятен. Местное самоуправление продолжает эффективно работать дальше, более того, обращения жителей будут проходить быстрее, с привлечением финансов по конкурсам и проектам тоже будет значительно проще. Опыт соседей, уже второй год работающих полноценно в системе округов, не оставляет в этом никаких сомнений», – сказал Олег Лебедев.

Словом, муниципальная реформа в регионе продолжается в спокойном плановом режиме.