Безработная опочанка фиктивно зарегистрировала двух иностранцев

11:59, 30 марта 2025, ПАИ

Жительница Опочки фиктивно зарегистрировала двух иностранных граждан, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в марте безработная 44-летняя опочанка осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Таджикистана. При этом иностранцы фактически по месту регистрации не пребывали.

По данному факту возбудили уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются.