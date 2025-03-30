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Происшествия

Безработная опочанка фиктивно зарегистрировала двух иностранцев

Жительница Опочки фиктивно зарегистрировала двух иностранных граждан, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в марте безработная 44-летняя опочанка осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Таджикистана. При этом иностранцы фактически по месту регистрации не пребывали.

По данному факту возбудили уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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