Безработная опочанка фиктивно зарегистрировала двух иностранцев
Жительница Опочки фиктивно зарегистрировала двух иностранных граждан, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, в марте безработная 44-летняя опочанка осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Таджикистана. При этом иностранцы фактически по месту регистрации не пребывали.
По данному факту возбудили уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Около полумиллиона рублей лишились псковские пенсионерка и студентка после общения с мошенниками