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Общество

По-майски тёплая погода сохранится в Псковской области 31 марта

Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 31 марта, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

По-майски тёплая погода сохранится в Псковской области 31 марта. Фото: ПАИ

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём синоптики прогнозируют от +12 до +17 градусов. Атмосферное давление будет низким.

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По-майски тёплая погода сохранится в Псковской области 31 марта

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