По-майски тёплая погода сохранится в Псковской области 31 марта

11:07, 30 марта 2025, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 31 марта, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём синоптики прогнозируют от +12 до +17 градусов. Атмосферное давление будет низким.