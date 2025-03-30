По-майски тёплая погода сохранится в Псковской области 31 марта
Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 31 марта, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём синоптики прогнозируют от +12 до +17 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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30 марта 2025
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