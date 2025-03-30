Наступил Алексей Тёплый: что можно и что нельзя делать 30 марта

11:22, 30 марта 2025, ПАИ

Алексей Тёплый наступил 30 марта по народному календарю, пишет портал calend.ru. В этот день наши предки соблюдали ряд строгих запретов, нарушение которых могло привести к несчастьям, болезни и даже смерти. В то же время некоторые вещи, наоборот, разрешалось делать.

По преданию, Алексий родился в семье знатных римлян в конце IV века. Его родители были христианами и помогали нуждающимся. Известно, что Алексий женился, однако на следующую ночь после свадьбы оставил молодую супругу, уплыл на восток и поселился на территории нынешней Турции. 17 лет он провёл в городе Эдессе. Питался он только хлебом и водой, все другие подаяния, которые приносили ему люди, он раздавал нуждающимся. Люди стали называть Алексием – человеком Божьим. Но как только его стали сильно почитать и скрыться от людей было некуда, он тайно покинул Эдессу и вернулся в родной город. Родители не узнали его, но позволили жить в их доме. Так прошли ещё 17 лет, пока Алексий не скончался. Только тогда и родители, и все горожане узнали о его подвижничестве.

В народе этот день называют Алексей Тёплый, потому что к этому времени уже становилось по-настоящему тепло и начиналась активная хозяйственная деятельность. Кроме того, 30 марта на Руси было принято почитать берёзу – дерево, которое считалось символом чистоты и гармонии. Люди собирали берёзовый сок и пили его всей семьёй.

Не менее популярен был медово-берёзовый взвар (разновидность сбитня). Чтобы его приготовить, брали по 150 граммов сахара и мёда, литр берёзового сока и варили их вместе 20 минут, после чего добавляли пряности (лавровый лист, гвоздику, кардамон, имбирь, корицу) и кипятили ещё пять минут. Затем напиток процеживали и подавали к столу. Такой взвар прибавлял людям сил. Собирали в этот день и берёзовые почки. Настоянные на вине или на масле, они служили бальзамом для заживления ран и для лечения ревматизма.

На Руси в этот день категорически запрещалось рубить берёзы (это могло навлечь беду на всю семью), ломать ветви деревьев, в которых началось движение соков (такое поведение 30 марта, по народным поверьям, грозило болезнями и даже смертью), кричать и громко разговаривать, а также садиться в сани (снег таял стремительно, и санный путь становился непригодным для езды).

В то же время 30 марта на Руси полагалось устраивать гусиные бои, оканчивавшиеся пирами. В южных районах же в это время доставали улья и начинали сеять овёс и ячмень.