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Общество

Пять мощных вспышек произошло на Солнце

Пять вспышек класса М произошло на Солнце 30 марта, пишут «Известия» со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Вспышки зарегистрированы в одной группе пятен – 4048.

Первая вспышка произошла в 00:38 и продлилась 33 минуты.

Затем произошли две вспышки в 2:00 и 4:48, а длились они 45 минут и 38 минут соответственно. В 19:42 и 20:07 произошли еще две вспышки с продолжительностью 31 и 14 минут соответственно.

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