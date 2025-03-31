Пять мощных вспышек произошло на Солнце
Пять вспышек класса М произошло на Солнце 30 марта, пишут «Известия» со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
Вспышки зарегистрированы в одной группе пятен – 4048.
Первая вспышка произошла в 00:38 и продлилась 33 минуты.
Затем произошли две вспышки в 2:00 и 4:48, а длились они 45 минут и 38 минут соответственно. В 19:42 и 20:07 произошли еще две вспышки с продолжительностью 31 и 14 минут соответственно.
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