Псковичей приглашают пройти диспансеризацию и профосмотры на Сиреневом бульваре
Диспансеризацию и профосмотры смогут пройти жители Пскова в офисе на Сиреневом бульваре с 2 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковской городской поликлинике.
Офис в доме № 9 на Сиреневом бульваре работает по средам с 9:00 до 14:00.
В офисе проводится первый этап диспансеризации, который включает в себя в зависимости от возраста клинический и биохимический анализ крови, ВГД, ЭКГ, флюорографию, маммографию, осмотр гинекологом с цитологическим исследованием, ПСА для мужчин, кал на скрытую кровь.
По результатам первого этапа диспансеризации назначается второй этап, включающий консультацию специалистов и дополнительные методы диагностики в зависимости от выявленной патологии.
Также можно пройти в зависимости от выявленной патологии УЗИ брюшной полости, щитовидной железы, предстательной железы, мочевого пузыря и другие.
Кроме того, доступны углубленная диспансеризация (для тех, кто перенес COVID-19) и диспансеризация репродуктивного здоровья для мужчин от 18 до 49 лет.
Напомним, диспансеризация – одно из ключевых направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Подробнее о диспансеризации читайте в специальном материале ПАИ.
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