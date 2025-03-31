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Общество

Псковичей приглашают пройти диспансеризацию и профосмотры на Сиреневом бульваре

Диспансеризацию и профосмотры смогут пройти жители Пскова в офисе на Сиреневом бульваре с 2 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковской городской поликлинике.

Фото: ПАИ

Офис в доме № 9 на Сиреневом бульваре работает по средам с 9:00 до 14:00.

В офисе проводится первый этап диспансеризации, который включает в себя в зависимости от возраста клинический и биохимический анализ крови, ВГД, ЭКГ, флюорографию, маммографию, осмотр гинекологом с цитологическим исследованием, ПСА для мужчин, кал на скрытую кровь.

По результатам первого этапа диспансеризации назначается второй этап, включающий консультацию специалистов и дополнительные методы диагностики в зависимости от выявленной патологии.

Также можно пройти в зависимости от выявленной патологии УЗИ брюшной полости, щитовидной железы, предстательной железы, мочевого пузыря и другие.

Кроме того, доступны углубленная диспансеризация (для тех, кто перенес COVID-19) и диспансеризация репродуктивного здоровья для мужчин от 18 до 49 лет.

Напомним, диспансеризация – одно из ключевых направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Подробнее о диспансеризации читайте в специальном материале ПАИ.

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