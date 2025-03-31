Накануне нового дорожного сезона в Псковской области запускают асфальтобетонные заводы

09:59, 31 марта 2025, ПАИ

В Псковской области – участнице национального проекта «Инфраструктура для жизни» – идёт подготовка к новому дорожному сезону, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Первостепенная задача в межсезонье – очистка проезжей части от скопившейся за зиму грязи и пыли. В Пскове и Великих Луках уже начали уборку улично-дорожной сети с использованием специализированной техники. Скоро начнется мытьё очищенных дорог.

Для обеспечения дорожных работ ведется подготовка к запуску асфальтобетонных заводов. Завод в Подборовье проходит техническое обслуживание, его запустят в первой половине апреля. Завод в Рытово уже готов к работе после зимнего ремонта оборудования. В первую очередь произведённый асфальт используют для ямочного ремонта.

Ямочный ремонт проводится круглогодично. Зимой он выполнялся с применением холодного асфальта, а в апреле дорожные службы перейдут на горячий асфальт и другие методы восстановления покрытия. Выбор участков для ремонта определяется на основе ежедневного мониторинга.