Об истории псковского монетного двора поговорят на «Серебряном дожде»

11:27, 31 марта 2025, ПАИ

Программа «Копилка» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 31 марта в 12:30. Гостем ведущего Андрея Федорова станет эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

Где в былые времена располагался псковский денежный двор? Как он выглядел? Какие монеты чеканились в псковском денежном дворе? Где в Пскове взглянуть на монеты, которые отчеканили 600 лет назад?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Копилка» 31 марта в 12:30. Подкаст программы слушайте в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».