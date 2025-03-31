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Об истории псковского монетного двора поговорят на «Серебряном дожде»

Программа «Копилка» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 31 марта в 12:30. Гостем ведущего Андрея Федорова станет эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

Александр Иванов и Андрей Федоров. Фото: ПАИ

Где в былые времена располагался псковский денежный двор? Как он выглядел? Какие монеты чеканились в псковском денежном дворе? Где в Пскове взглянуть на монеты, которые отчеканили 600 лет назад?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Копилка» 31 марта в 12:30. Подкаст программы слушайте в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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